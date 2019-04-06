Пермь: новости дня
12:30 | 8.04.2019
На трассах в Прикамье установят новые пункты весогабаритного контроля
Основными целями развития системы весогабаритного контроля являются обеспечение сохранности автодорог в регионе, увеличение срока службы дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, а также контроль за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее обозначал, что развитие системы весового контроля позволит повысить срок службы автомобильных дорог Пермского края. Глава региона заявлял о необходимости бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры. Для этого на дорогах региона устанавливаются комплексы фотовидеофиксации и пункты весогабаритного контроля. «Важно не только инвестировать в транспортную инфраструктуру, но и содержать ее на должном уровне», — отмечал ранее глава региона.
Подрядчиком установки пунктов весогабаритного контроля является ПАО «Ростелеком». Компания установит дополнительно к трем уже действующим пунктам весогабаритного контроля еще десять комплексов, а также модернизирует программное обеспечение информационной системы «Выдача специальных разрешений». Новые автоматизированные пункты весового и габаритного контроля появятся на автомобильных дорогах:
1. Пермь – Березники (153 км)
2. Кунгур – Соликамск (291 км)
3. Соликамск – Красновишерск (13 км)
4. Кукуштан – Чайковский (50 км)
5. Кукуштан – Чайковский (224 км)
6. Чернушка – Куеда (9 км)
7. Черновское – граница Удмуртии (21 км)
8. Кудымкар – Гайны (13 км)
9. Кудымкар – Гайны (120 км)
10. Кунгур – Соликамск (107 км)
Каждый комплекс будет включать оборудование для измерения общего веса и осевых нагрузок транспортного средства, датчики определения количества колес на оси и количества осей, датчики измерения габаритных параметров (высота, ширина, длина), средства фотовидеофиксации для получения информации о скорости и направлении движения, а также для распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств.
«Все комплексы будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Данные о транспортном средстве будут сниматься на скорости, водителю не надо будет специально тормозить перед пунктом весогабаритного контроля. И, надо особо отметить, передача полученной информации будет производиться исключительно по защищенным каналам связи», — отмечает директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.
Помимо дополнительных 10 пунктов весогабаритного контроля, в этом году в Прикамье планируется установить еще более 40 комплексов фотовидеофиксации.
Напомним, с 2016 года в Прикамье существенно увеличен Дорожный фонд: с 6,7 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Планируется, что к 2021 году финансирование будет увеличено до 15,6 млрд рублей. В этом году только на содержание дорог предусмотрено более 2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на 3,4 тысячи км региональных автодорог.
© «Вечерние Ведомости»
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