Погода в Перми будет переменчивой

12:19 | 8.04.2019

Сейчас в столице Прикамья 6 градусов, переменная облачность. Сегодня, 8 апреля, в Перми будет до 7°C, ночью – чуть выше нуля.



Завтра будет около 10°C, в среду, 10 апреля, - до 13°C. Самым теплым днем на этой неделе предположительно станет четверг – воздух прогреется до 17°C. С пятницы, по предварительным прогнозам, начнется похолодание.