Пермь: новости дня
03:37 | 7.04.2019
В Перми состоится Пасхальный фестиваль «Город Добра»
В рамках Пасхального фестиваля для пермяков и гостей краевой столицы пройдут благотворительные акции, мастер-классы, концерты с участием коллективов церковно-приходских школ. Также в эти дни можно будет услышать пасхальный колокольный звон и попробовать праздничные угощения.
27 и 28 апреля на Соборной площади будут размещены тематические интерактивные площадки, пасхальные ряды и арт-объекты. Пермяков и гостей города ожидают традиционные пасхальные игры, мастер-классы и благотворительные проекты с участием фондов города Перми. Принять участие в работе площадок сможет каждый желающий.
28 апреля с 14:00 до 18:00 на Соборной площади пройдет региональный фестиваль «Колокольный звон» с участием звонарей Пермского края, а также старшего преподавателя Академии колокольного звона Владимира Архангельского (город Архангельск). Гости фестиваля увидят выступления мастеров, услышат традиционные и пасхальные звоны.
Также можно будет поучаствовать в акции «Корзина добрых дел». Кроме того, в течение дня 28 апреля на набережной Камы пермские художники и ученики художественных учебных заведений распишут в различной стилистике праздничные инсталляции. За их работой смогут понаблюдать все желающие.
С 29 апреля по 5 мая на набережной будут размещены торговые пасхальные ряды и концертная площадка. Гостей ожидают выступления коллективов церковно-приходских школ Пермского края и творческих коллективов Перми.
5 мая во Дворце культуры им. Солдатова состоится Пасхальный фестиваль «Хвалите Господа с небес!», который завершит праздничные мероприятия. Начало в 16:00.
Кроме того, в Перми в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра, художественным руководителем которого является российский дирижер маэстро Валерий Гергиев. В какой именно день концерт состоится в нашем городе, будет известно позже.
Фестиваль стартует 27 апреля в Москве. На следующий после открытия день коллектив Мариинского театра отправится с гастролями по городам России: Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Владимир, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Брянск, Смоленск. По традиции, коллектив Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым будет передвигаться по России на чартерном поезде. Завершится фестиваль 12 мая.
В этом году выступления коллектива Мариинки будут посвящены юбилеям композиторов: 175-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Петровича Мусоргского.
29 апреля в Театре оперы и балета запланирован благотворительный концерт, посвященный Пасхе.
© «Вечерние Ведомости»
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