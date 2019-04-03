Пермь: новости дня
17:53 | 5.04.2019
Компании Индии и Австрии используют пермские разработки для модернизации своего производства
Группа компаний «ЭРИС» представила на выставке технологию беспроводной передачи информации. Эта технология дает возможность автономной работы приборов в течение двух лет, высокую точность измерений, низкое энергопотребление. Пермская разработка привлекла внимание сразу нескольких зарубежных предприятий.
Как рассказал начальник отдела продаж группы компаний «ЭРИС» Сергей Гагара, за несколько дней участия в HANNOVER MESSE 2019 представители предприятия провели более 60 встреч с представителями иностранных компаний, осуществляющими свою деятельность в области нефтепереработки, нефтехимии и альтернативных источников энергии. «Компании из Германии, Австрии, Италии, Омана, Ирака, Китая, Индии, США высоко оценили качество нашей продукции и реализованные в ней технологии. Уже сейчас мы можем заявить о реализации пилотных проектов – буквально в ближайшее время компании из Индии и Австрии начнут применять наши газоанализаторы серии ДГС ЭРИС-200 для производства своего компрессорного оборудования. Также мы провели переговоры с представителями Австралии, Польши, Турции, Литвы, Латвии, Эстонии о представлении нашей продукции в рамках дилерских центров в этих странах», – поделился впечатлениями от работы на выставке Сергей Гагара.
Напомним, Пермский край в рамках выставки впервые представил собственный стенд с лучшими и уникальными наработками предприятий региона. Участие в бизнес-делегации Пермского края в рамках HANNOVER MESSE приняли 13 компаний сектора ИТ и автоматизации, роботостроения, легкой промышленности, приборостроения, целлюлозно-бумажной промышленности, нефтяного машиностроения, машиностроения и металлургии.
Всего на площадке выставки технологические ноу-хау представили свыше 6000 экспонентов из 70 стран мира.
Отметим, история ГК «ЭРИС» начинается с 1997 года. Деятельность компании ориентирована на разработку, производство, подбор, поставку, сертификацию, проверку, калибровку, а также техническое обслуживание и гарантийный и сервисный ремонт средств измерений. В числе задач, которые решает ГК «ЭРИС», – контроль загазованности и повышение безопасности на производственных объектах, обеспечение пожарной безопасности, улучшение экологической обстановки в населенных пунктах и зоне промышленных предприятий, развитие приборостроительной промышленности в России.
© «Вечерние Ведомости»
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