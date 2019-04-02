Пермь: новости дня
17:32 | 4.04.2019
Пермские спортсмены отправятся на чемпионаты мира и Европы
Триумфально выступила команда «Дуэт» отделения спортивных танцев спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» Перми. Воспитанники Светланы Кульбеды и Натальи Ивановой заняли практически весь пьедестал почета во всех трех возрастных группах. Безоговорочно подтвердил титул сильнейших старший состав команды с композицией «Одно сердцебиение», он стал шестикратным чемпионом России, в очередной раз продемонстрировав сплоченность и командный дух.
Настоящей сенсацией турнира стало выступление «Дуэта» в новой для команды европейской программе с композицией «Добро пожаловать на борт». Спортсмены завоевали серебро, уступив только своим основным соперникам – команде «Вера» из Тюмени, неоднократным чемпионам мира.
Славные традиции лидеров продолжают молодежная и юниорская команды: «молодежка», выступившая во взрослой категории, завоевала бронзу в латиноамериканской программе с композицией «Форсаж» и отличилась в своей группе, завоевав золото. Второе место в европейской программе заняла команда юниоров с композицией «Париж».
Федерация танцевального спорта Пермского края, возглавляемая Виктором Кульбедой, упрочила свои позиции в России и в очередной раз получила заслуженные путевки на чемпионаты мира и Европы.
© «Вечерние Ведомости»
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