Пермские спортсмены отправятся на чемпионаты мира и Европы

17:32 | 4.04.2019

В Москве прошли чемпионат и первенство России 2019 года в спортивных дисциплинах танцевального спорта «Ансамбли – европейская программа» и «Ансамбли – латиноамериканская программа» с рекордным количеством команд.



Триумфально выступила команда «Дуэт» отделения спортивных танцев спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» Перми. Воспитанники Светланы Кульбеды и Натальи Ивановой заняли практически весь пьедестал почета во всех трех возрастных группах. Безоговорочно подтвердил титул сильнейших старший состав команды с композицией «Одно сердцебиение», он стал шестикратным чемпионом России, в очередной раз продемонстрировав сплоченность и командный дух.



Настоящей сенсацией турнира стало выступление «Дуэта» в новой для команды европейской программе с композицией «Добро пожаловать на борт». Спортсмены завоевали серебро, уступив только своим основным соперникам – команде «Вера» из Тюмени, неоднократным чемпионам мира.



Славные традиции лидеров продолжают молодежная и юниорская команды: «молодежка», выступившая во взрослой категории, завоевала бронзу в латиноамериканской программе с композицией «Форсаж» и отличилась в своей группе, завоевав золото. Второе место в европейской программе заняла команда юниоров с композицией «Париж».



Федерация танцевального спорта Пермского края, возглавляемая Виктором Кульбедой, упрочила свои позиции в России и в очередной раз получила заслуженные путевки на чемпионаты мира и Европы.