Пермь: новости дня
17:14 | 4.04.2019
В Прикамье прекращено действие лицензии управляющей компании «Благо»
В 2018-2019 годах по жалобам жителей Инспекцией в отношении ООО УК «Благо» возбуждено 62 административных дела, проведено 48 проверок, выдано 34 предписания об устранении нарушений.
Экс-руководитель ООО УК «Благо» Сергей Комиссаров привлекался к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица Инспекции. Кроме того, в отношении действующего генерального директора Антона Азарова Инспекция возбудила 42 административных дела. Общая сумма штрафов ООО УК «Благо» и должностных лиц составляет 1 230 000 руб.
Управляющая компания «Благо» не соблюдала требования жилищного законодательства, должным образом не выполняла обязанности по управлению домами и не обеспечивала благоприятные условия проживания для жителей, неоднократно допуская нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей. На момент принятия решения о прекращении действия лицензии ООО УК «Благо» управляла 390 домами на территории г. Перми, г. Березники, г. Губаха, Чусовского района. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе в любое время изменить способ управления многоквартирным домом, в том числе создать ТСЖ или выбрать новую управляющую компанию, приняв соответствующее решение на общем собрании. Инициировать такое собрание может любой собственник помещения в доме.
В настоящее время в Пермском крае действующими являются 403 лицензий (с начала лицензирования деятельности предоставлена 558 лицензия). Актуальная информация, относящаяся к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, является открытой и размещена на официальном сайте Инспекции http://www.iggn.permkrai.ru/ в разделе «Лицензирование», в подразделе «Реестры».
© «Вечерние Ведомости»
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