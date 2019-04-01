В Перми появится новый лесной визит-центр

17:53 | 3.04.2019

Он будет размещен на территории Левшинского участкового лесничества в микрорайоне Кислотные дачи.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, визит-центр будет располагаться в микрорайоне Кислотные дачи в 500 метрах от остановок «Школьная» или «Генерала Черняховского» (проход между домом №53 по улице Генерала Черняховского и футбольным полем лицея №5). Визит-центр будет располагаться рядом с экологической тропой «Ботаническая», на которой специалисты городского лесничества круглый год проводят экскурсии. Она пользуется большим интересом у местных жителей. Работы по обустройству новой входной группы и визит-центра должны быть завершены до начала октября 2019 года.



Обустройство визит-центров на территории городских лесов началось в 2015 году, когда в Черняевском участковом лесничестве появился первый такой объект. Визит-центр в Нижне-Курьинском участковом лесничестве открылся в 2017 году. В 2018 году рядом с экологической тропой «Липовая гора» был построен визит-центр в Мотовилихинском участковом лесничестве.



Они заняли прочную позицию в рекреационном обустройстве пермских лесов. Наряду с детскими площадками, уличными тренажерами, лесными зелеными классами визит-центры стали местом притяжения пермяков.



В них проводятся тематические выставки о флоре и фауне Перми, о редких растениях и животных, которые встречаются в городских лесах, беседы с жителями о правилах поведения в лесу, о мерах пожарной безопасности, организуются круглые столы и мастер-классы, а также акция «Весенний скворечник» по изготовлению кормушек и гнездовий для птиц.