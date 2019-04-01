Международный аэропорт «Пермь» увеличил пассажиропоток

17:48 | 3.04.2019

По итогам 1 квартала 2019 года услугами аэропорта Большое Савино воспользовались более 323 тысяч человек, что стало на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Самый высокий рост пассажиропотока отмечается на международных направлениях. Обслужено более 44 тыс. человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Перми в Тбилиси и Анталью. В 2018 году эти направления отсутствовали в зимнем расписании. Высокая динамика роста наблюдалась на рейсах на Бангкок (почти в 3,5 раза) и на Пхукет (на 8%).



На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 5% и составил более 279 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Наиболее высокая динамика роста наблюдалась на следующих направлениях: Новосибирск – пассажиропоток увеличился почти в 2 раза, Когалым – пассажиропоток увеличился почти в 5 раз. Кроме того, хорошие показатели демонстрирует направление до Нижнего Новгорода: средняя загрузка рейса за 3 месяца 2019 года более 88%.



В марте 2019 года услугами аэропорта «Пермь» воспользовались почти 118 тыс. человек - на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 100 тыс. человек (+6,5%), а на международных линиях - более 17 тыс. пассажиров (+25%).