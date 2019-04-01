В Прикамье расследуют гибель женщины в результате падения льда

17:19 | 3.04.2019

2 апреля в Березниках из-за падения снежной наледи с крыши многоэтажки погибла 80-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, обрушение наледи с кровли над подъездом многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова произошло в результате ненадлежащего выполнения предприятием жилищно-коммунального хозяйства снегоочистительных работ. Пожилая женщина была на тротуаре возле входа в подъезд и получила смертельную травму. Назначена судмедэкспертиза, в офисе предприятия ЖКХ изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.