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Пермь: новости дня


 

17:19 | 3.04.2019

В Прикамье расследуют гибель женщины в результате падения льда

2 апреля в Березниках из-за падения снежной наледи с крыши многоэтажки погибла 80-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Как полагает следствие, обрушение наледи с кровли над подъездом многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова произошло в результате ненадлежащего выполнения предприятием жилищно-коммунального хозяйства снегоочистительных работ. Пожилая женщина была на тротуаре возле входа в подъезд и получила смертельную травму. Назначена судмедэкспертиза, в офисе предприятия ЖКХ изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.

© «Вечерние Ведомости»

 


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