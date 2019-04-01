Талантливые ученые Прикамья получат премии в размере до 100 тысяч рублей

17:12 | 3.04.2019

В Пермском крае начался прием заявок на получение премии в области науки. Их получат талантливые ученые, работающие на предприятиях и в организациях Прикамья. Премии присуждаются по 8 премиям первой степени и 8 премиям второй степени. Лауреаты первой степени получат по 100 тысяч рублей, лауреаты второй степени — по 50 тысяч рублей. Завершится прием заявок 1 сентября.



Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что поддержка науки - это инвестиции в будущее края. «У нас выстроена система взаимодействия между экономикой, наукой и образованием. Для развития реального сектора экономики важно мотивировать научный сектор. Тогда инновационные технологии будут быстрее появляться на наших предприятиях и способствовать развитию всего региона», — подчеркнул Максим Решетников.



Отметим, на конкурс могут быть представлены работы, завершенные в 2016-2019 годах, в области физико-математических наук, химии и наук о материалах, технических наук, медицинских наук, наук о Земле, биологических и сельскохозяйственных наук, гуманитарных наук, социально-экономических и общественных наук. Проекты могут быть поданы как от одного ученого, так и от авторского коллектива, состоящего не более чем из 3 человек.



Победителей конкурса определит совет по присуждению премий Пермского края в области науки, в который войдут представители краевого правительства, ректоры вузов, директора институтов, профессора и другие представители науки.



Более подробную информацию об условиях конкурса и порядке присуждения премии можно найти на сайте министерства образования и науки Пермского края https://minobr.permkrai.ru/about/news/19140/?sphrase_id=1059769.