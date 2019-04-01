Пермь: новости дня
12:57 | 3.04.2019
Снизилась цена участия в Пермском международном марафоне
Так, уменьшилась стоимость слотов – по поручению губернатора Максима Решетникова. Глава региона подчеркнул, что задача проведения марафона, прежде всего, заключается в привлечении к занятиям спортом как можно большего количества людей.
Те, кто прошел регистрацию до 3 апреля включительно, могут вернуть разницу. Заявление с указанием реквизитов банковской карты примут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в ДС «Орленок» (ул. Сибирская, 47). Заявителю нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Иногородние участники смогут вернуть разницу в стоимости регистрации в день получения стартового пакета.
Также оргкомитет марафона учел пожелание, касающееся дополнительных льгот для ряда категорий участников. Регистрационный взнос для пенсионеров, инвалидов и ветеранов труда снижен и будет фиксированным на протяжении всего времени регистрации.
Дети до 8 лет бесплатно участвуют в забегах на 1,5 км. Инвалиды, относящиеся к категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, смогут бесплатно принять участие в заезде на колясках на 200 метров. Подростки от 9 до 18 лет включительно и студенты очной формы обучения получают скидку 50%.
Не забыты и семьи: при участии родителей (законных представителей) регистрация первого ребенка возможна за половину цены, для второго и последующих детей участие будет бесплатным. Чтобы получить эту льготу, нужно регистрироваться непосредственно во дворце спорта «Орленок».
На сайте Пермского международного марафона https://permmarathon.ru/ уже откорректирована стоимость регистрационных взносов, появилась информация о скидках и льготах.
По просьбам участников пересматривается трасса для длинных дистанций – 42,195 км, 21,1 км, 10,5 км. Северную дамбу заменят другим участком. Пятикилометровый забег по-прежнему охватит улицы Ленина, Сибирскую и Монастырскую. Забег на 3 км и заезд на колясках состоятся на Ленина.
© «Вечерние Ведомости»
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