Снизилась цена участия в Пермском международном марафоне

12:57 | 3.04.2019

Для участников марафона приготовлены приятные изменения. За полторы недели с момента открытия регистрации в оргкомитет марафона поступили пожелания по организации от уже зарегистрировавшихся и потенциальных участников. Оргкомитет постарался учесть их.



Так, уменьшилась стоимость слотов – по поручению губернатора Максима Решетникова. Глава региона подчеркнул, что задача проведения марафона, прежде всего, заключается в привлечении к занятиям спортом как можно большего количества людей.



Те, кто прошел регистрацию до 3 апреля включительно, могут вернуть разницу. Заявление с указанием реквизитов банковской карты примут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в ДС «Орленок» (ул. Сибирская, 47). Заявителю нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Иногородние участники смогут вернуть разницу в стоимости регистрации в день получения стартового пакета.



Также оргкомитет марафона учел пожелание, касающееся дополнительных льгот для ряда категорий участников. Регистрационный взнос для пенсионеров, инвалидов и ветеранов труда снижен и будет фиксированным на протяжении всего времени регистрации.



Дети до 8 лет бесплатно участвуют в забегах на 1,5 км. Инвалиды, относящиеся к категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, смогут бесплатно принять участие в заезде на колясках на 200 метров. Подростки от 9 до 18 лет включительно и студенты очной формы обучения получают скидку 50%.



Не забыты и семьи: при участии родителей (законных представителей) регистрация первого ребенка возможна за половину цены, для второго и последующих детей участие будет бесплатным. Чтобы получить эту льготу, нужно регистрироваться непосредственно во дворце спорта «Орленок».



На сайте Пермского международного марафона https://permmarathon.ru/ уже откорректирована стоимость регистрационных взносов, появилась информация о скидках и льготах.



По просьбам участников пересматривается трасса для длинных дистанций – 42,195 км, 21,1 км, 10,5 км. Северную дамбу заменят другим участком. Пятикилометровый забег по-прежнему охватит улицы Ленина, Сибирскую и Монастырскую. Забег на 3 км и заезд на колясках состоятся на Ленина.