Пермь: новости дня
12:40 | 3.04.2019
Тотальный диктант в Перми напишут более 3 тысяч человек
По предварительной оценке организаторов, в Перми в этом году Тотальный диктант напишут 3100 человек. В краевой столице будет организовано свыше 50 пунктов, где все желающие бесплатно смогут проверить свою грамотность. Подробную информацию о расположении пунктов написания Тотального диктанта можно найти на официальном сайте акции в Перми: https://totaldict.ru/perm/.
Автором Тотального диктанта в этом году стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик. Напомним, в конце января в Перми стартовали бесплатные курсы по подготовке к тотальному диктанту «Русский по четвергам». В этот четверг, 4 апреля, с 17:30 до 19:00 и с 19:00 до 20:30 состоится очередное занятие.
Всемирная акция Тотальный диктант организуется с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Каждый год в рамках акции в качестве текста диктанта выбирают отрывок из произведений российских и не только авторов. Так, в прошлом году участники акции писали диктант по тексту Гузель Яхиной «Учитель словесности», в 2017 — по «Городу на реке» Леонида Юзефовича, а в 2016 — по «Этому древнему-древнему-древнему миру!» Андрея Усачёва.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:57 | 3.04.2019
Снизилась цена участия в Пермском международном марафоне
12:40 | 3.04.2019
Тотальный диктант в Перми напишут более 3 тысяч человек
12:36 | 3.04.2019
В Прикамье началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»
12:28 | 3.04.2019
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ
12:16 | 3.04.2019
В Екатеринбурге создан совет по развитию рекреационных пространств
11:33 | 3.04.2019
Тагильчанин, давший взятку полицейскому, предстанет перед судом
11:29 | 3.04.2019
В Курганской области зарегистрированы первые случаи укусов клещей
10:59 | 3.04.2019
Создан оргкомитет для продвижения заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023
10:47 | 3.04.2019
Стартовала регистрация на «Тотальный диктант-2019»
09:55 | 3.04.2019
Свидетелю по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой вынесли приговор
09:54 | 3.04.2019
На реконструкцию Екатеринбургского цирка потратят 600 млн рублей
21:36 | 2.04.2019
В Екатеринбурге появятся Градостроительный и Архитектурный советы
21:35 | 2.04.2019
В деле генерала ФСО по УрФО Николаенкова появляются новые фигуранты
21:24 | 2.04.2019
Всероссийский Театральный марафон стартовал в Свердловской области
21:04 | 2.04.2019
В Екатеринбурге открылись Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
19:37 | 2.04.2019
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
19:30 | 2.04.2019
В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла стрельба
19:29 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев: Нытве присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития
19:12 | 2.04.2019
В Перми начался прием заявок для участия в программе летней занятости для подростков
18:53 | 2.04.2019
Фура с игрушками, по пути из Екатеринбурга в Краснодар, вылетела с дороги и протаранила бетонный столб
18:48 | 2.04.2019
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю подписал с профсоюзами региона соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав трудящихся
18:27 | 2.04.2019
Белоярских лесорубов наказали на 17 миллионов рублей за строительство противопожарного водоема
18:20 | 2.04.2019
Подозреваемый в разгроме редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге отделался подпиской о невыезде
17:56 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья
17:45 | 2.04.2019
На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге
17:37 | 2.04.2019
Замдекана университета из Екатеринбурга возглавила социальный блок в администрации Белоярки
17:01 | 2.04.2019
На пермских дорогах обновят разметку