Тотальный диктант в Перми напишут более 3 тысяч человек

12:40 | 3.04.2019

3 апреля началась регистрация на акцию Тотальный диктант, которая пройдет по всему миру 13 апреля в 13:00, в том числе и в Перми.



По предварительной оценке организаторов, в Перми в этом году Тотальный диктант напишут 3100 человек. В краевой столице будет организовано свыше 50 пунктов, где все желающие бесплатно смогут проверить свою грамотность. Подробную информацию о расположении пунктов написания Тотального диктанта можно найти на официальном сайте акции в Перми: https://totaldict.ru/perm/.



Автором Тотального диктанта в этом году стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик. Напомним, в конце января в Перми стартовали бесплатные курсы по подготовке к тотальному диктанту «Русский по четвергам». В этот четверг, 4 апреля, с 17:30 до 19:00 и с 19:00 до 20:30 состоится очередное занятие.



Всемирная акция Тотальный диктант организуется с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Каждый год в рамках акции в качестве текста диктанта выбирают отрывок из произведений российских и не только авторов. Так, в прошлом году участники акции писали диктант по тексту Гузель Яхиной «Учитель словесности», в 2017 — по «Городу на реке» Леонида Юзефовича, а в 2016 — по «Этому древнему-древнему-древнему миру!» Андрея Усачёва.