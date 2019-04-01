В Прикамье началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»

12:36 | 3.04.2019

Бессмертный полк пройдет в Пермском крае в этом году в седьмой раз. В регионе уже началась подготовка к памятному мероприятию.



Штаб полка начал свою работу по информированию населения. Телефоны горячей линии, по которым можно узнать все подробности участия: +7 (342) 247-68-20, 202-82-04.



Встать в строй Бессмертного полка может каждый гражданин, пронеся 9 Мая фотографию (транспарант) своего близкого — ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца сопротивления, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Личная память — это важнейший смысл «Бессмертного полка».



«Бессмертный полк» — история личной и семейной памяти, шествие памяти о поколении Великой Отечественной войны. Для нас важны не просто люди, нам важен каждый человек, кто воевал, работал в тылу на заводах и в колхозах — кто приближал Победу», — говорит координатор «Бессмертного полка» Анна Отмахова. — Никто не может заставить людей встать в полк, никто не может лишить их этой возможности. Бессмертный полк — это пространство личной, семейной памяти. Здесь нет места политической, корпоративной, религиозной и прочей символике».



Бессмертный полк пройдет во всех территориях Пермского края. Информация о координаторах доступна по ссылке: https://www.moypolk.ru/perm/coordinator.



Напомним, Бессмертный полк появился в Томске, в 2012 году по инициативе журналистов Томской медиагруппы ТВ-2. Однако и раньше люди в разных городах выходили на улицы с портретами своих воинов: так было в 2007 году в Тюмени, в 2006 году — в Ухте, в 1999 году — в Иерусалиме, и в 1983 году соликамцы вышли с портретами своих солдат. А самый первый полк прошел в далеком 1965 году в Новосибирске — ребята из 121 школы вышли с портретами своих отцов-фронтовиков.