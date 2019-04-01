Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

12:36 | 3.04.2019

В Прикамье началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»

Бессмертный полк пройдет в Пермском крае в этом году в седьмой раз. В регионе уже началась подготовка к памятному мероприятию.

Штаб полка начал свою работу по информированию населения. Телефоны горячей линии, по которым можно узнать все подробности участия: +7 (342) 247-68-20, 202-82-04.

Встать в строй Бессмертного полка может каждый гражданин, пронеся 9 Мая фотографию (транспарант) своего близкого — ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца сопротивления, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Личная память — это важнейший смысл «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» — история личной и семейной памяти, шествие памяти о поколении Великой Отечественной войны. Для нас важны не просто люди, нам важен каждый человек, кто воевал, работал в тылу на заводах и в колхозах — кто приближал Победу», — говорит координатор «Бессмертного полка» Анна Отмахова. — Никто не может заставить людей встать в полк, никто не может лишить их этой возможности. Бессмертный полк — это пространство личной, семейной памяти. Здесь нет места политической, корпоративной, религиозной и прочей символике».

Бессмертный полк пройдет во всех территориях Пермского края. Информация о координаторах доступна по ссылке: https://www.moypolk.ru/perm/coordinator.

Напомним, Бессмертный полк появился в Томске, в 2012 году по инициативе журналистов Томской медиагруппы ТВ-2. Однако и раньше люди в разных городах выходили на улицы с портретами своих воинов: так было в 2007 году в Тюмени, в 2006 году — в Ухте, в 1999 году — в Иерусалиме, и в 1983 году соликамцы вышли с портретами своих солдат. А самый первый полк прошел в далеком 1965 году в Новосибирске — ребята из 121 школы вышли с портретами своих отцов-фронтовиков.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:57 | 3.04.2019
Снизилась цена участия в Пермском международном марафоне

12:40 | 3.04.2019
В Свердловской области собираются расселить более тысячи аварийных домов

12:40 | 3.04.2019
Тотальный диктант в Перми напишут более 3 тысяч человек

12:36 | 3.04.2019
В Прикамье началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»

12:28 | 3.04.2019
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ

12:16 | 3.04.2019
В Екатеринбурге создан совет по развитию рекреационных пространств

11:53 | 3.04.2019
На Урале нейрохирург получил два года ограничения свободы за смерть пациентки

11:33 | 3.04.2019
Тагильчанин, давший взятку полицейскому, предстанет перед судом

11:29 | 3.04.2019
В Курганской области зарегистрированы первые случаи укусов клещей

10:59 | 3.04.2019
Создан оргкомитет для продвижения заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023

10:47 | 3.04.2019
Стартовала регистрация на «Тотальный диктант-2019»

10:26 | 3.04.2019
Высокинский поручил определить владельца парковки на улице Студенческой

09:55 | 3.04.2019
Свидетелю по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой вынесли приговор

09:54 | 3.04.2019
На реконструкцию Екатеринбургского цирка потратят 600 млн рублей

09:19 | 3.04.2019
Из-за просроченных лекарств в больнице Полевского возбуждено уголовное дело

02.04.2019

21:36 | 2.04.2019
В Екатеринбурге появятся Градостроительный и Архитектурный советы

21:35 | 2.04.2019
В деле генерала ФСО по УрФО Николаенкова появляются новые фигуранты

21:24 | 2.04.2019
Всероссийский Театральный марафон стартовал в Свердловской области

21:04 | 2.04.2019
В Екатеринбурге открылись Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

19:37 | 2.04.2019
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

19:30 | 2.04.2019
В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла стрельба

19:29 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев: Нытве присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития

19:20 | 2.04.2019
Дмитрию Медведеву представили секретную разработку пермского «Промобота»

19:12 | 2.04.2019
В Перми начался прием заявок для участия в программе летней занятости для подростков

18:53 | 2.04.2019
Фура с игрушками, по пути из Екатеринбурга в Краснодар, вылетела с дороги и протаранила бетонный столб

18:48 | 2.04.2019
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю подписал с профсоюзами региона соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав трудящихся

18:41 | 2.04.2019
Генпрокуратура собирается купить квартиру в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей

18:29 | 2.04.2019
Пермские спортсмены завоевали награды всероссийских соревнований по бадминтону

18:27 | 2.04.2019
Белоярских лесорубов наказали на 17 миллионов рублей за строительство противопожарного водоема

18:20 | 2.04.2019
Подозреваемый в разгроме редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге отделался подпиской о невыезде

17:56 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья

17:45 | 2.04.2019
На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге

17:37 | 2.04.2019
Замдекана университета из Екатеринбурга возглавила социальный блок в администрации Белоярки

комментариев: 1

17:06 | 2.04.2019
Работники коммунального МУП в Реже просят помощи у свердловского омбудсмена

17:01 | 2.04.2019
На пермских дорогах обновят разметку

16:59 | 2.04.2019
В Первоуральске врач, по вине которого погибла пациентка, отделался судебным штрафом





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 