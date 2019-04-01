Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ

12:28 | 3.04.2019

Во вторник, 2 апреля, в Перми председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с представителями малого и среднего предпринимательства Прикамья. Основной темой обсуждения стала реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Президентом поставлена задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие 6 лет, а доли экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта — до 10%. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна вырасти до 25 млн человек.



Генеральный директор ООО «Франчайзинг-интеллект» Юлия Богушевская отметила, что паспорт нацпроекта предусматривает план по созданию региональных франшиз, целевым показателем является создание 20 региональных франшиз в каждом субъекте страны. Предпринимательница поинтересовалась, будут ли предусмотрены меры поддержки от региона по их созданию.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что развитием и поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ. «Что касается поддержки на федеральном уровне региональной темы, связанной с франчайзингом, отбором франшиз, наверное, об этом можно говорить, но вообще-то, если честно, мне бы хотелось, чтобы регионы этим сами занимались. Потому что это уж совсем региональная тема», — заявил Дмитрий Медведев.



В свою очередь губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что у предпринимателей есть спрос на создание франшиз и их тиражирование, и, по его мнению, помочь в этом должен бизнес-навигатор.



«У нас есть ряд успешных предприятий, которые успешно тиражируются и распространяют свой бизнес через франшизы. Давайте предложим им разместить франшизы на бизнес-навигаторе. Тем более, что мы действительно видим результат от использования этой платформы. Думаю, что предприниматели втянутся, и мы решим вопрос», — отметил Максим Решетников.



Кроме того, предпринимателей интересовали инструменты льготного кредитования, меры содействия государства малым и средним компаниям по получению объема закупок у крупных заказчиков. Также были вопросы и по информированию предпринимателей. Директор детского образовательного сада «Дай пять» Антон Босенко отметил, что молодые бизнесмены не смотрят телевизор, не читают газет и большую часть информации получают из интернета. Предприниматель поинтересовался, будут ли Правительством РФ использоваться социальные сети как базовый канал распространения информации о реализуемых мерах поддержки.



По словам председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, интернет уже сейчас является базовым каналом распространения информации. Медведев подчеркнул, что он также это делает. «У меня там (в соцсетях) много подписчиков — точно десяток миллионов будет в общей сложности, если брать разные социальные сети», — заметил премьер. По его словам, соцсети являются важнейшим каналом общения, и правительство использует, в том числе, и этот ресурс для публикации принимаемых решений.



Глава кабмина согласился, что значительная часть молодых предпринимателей получают информацию в основном из интернета. «Эта линия (на использование властями соцсетей для информирования) будет продолжена, — сказал Дмитрий Медведев, пообещав обратить на это внимание. — Это, вроде, мелочь, но на самом деле — вполне серьезная тема для того, чтоб все наши возможности были известны. А то подчас что-то мы там принимаем, какие-то решения — вроде полезные, важные. А потом начинаешь общаться — не знают люди, мимо куда-то это все проносится. Все-таки социальные сети — это то, что попадает в компьютеры, в гаджеты каждого конкретного человека. И в этом (их) ценность», — подчеркнул Дмитрий Медведев.



Премьер, в частности, поинтересовался у главы Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александра Бравермана, публикуется ли в соцсетях информация о бизнес-навигаторе и других мерах поддержки предпринимателей. Тот сказал, что подобная работа ведется, но пока что уровень информированности предпринимателей о бизнес-навигаторе является недостаточным. «Мы будем это развивать», — заверил Александр Браверман.