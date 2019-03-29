Пермь: новости дня
19:37 | 2.04.2019
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Президент и генеральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал Дмитрию Медведеву, что ранее на переговорах с руководством «Сколково» обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми. «Раз уже встречались, то все будет нормально», — прокомментировал премьер.
Как пояснил президент АО «ЭР-Телеком» и председатель совета директоров ООО «ПФП-группа» Андрей Кузяев, в реконструкцию планируется инвестировать более 700 млн рублей. После завершения реконструкции на территории технопарка количество рабочих мест увеличится с 5000 до 8000, объем площадей — до 86 000 кв. метров.
«По этому показателю MORION DIGITAL станет третьим в стране технопарком в сфере высоких технологий городского формата без вложений государственных средств в сфере IT, — подчеркнул Андрей Кузяев. – Сейчас мы видим, что к нам поехали из других регионов: здесь комфортная среда, недорогая аренда и, что немаловажно, наличие федерального телеком-оператора».
Губернатор Максим Решетников обозначил, что в планах региональных властей до 2020 года организовать в Прикамье более ста тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями. «Для технопарков предоставляются дополнительные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Их развитие должно быть направлено на создание экосистемы инноваций и сотрудничества. Это даст новый импульс развитию ИКТ-сектора, увеличению занятости и, в том числе, занятости молодежи, так как ИТ-сфера в первую очередь ориентирована на молодых, талантливых, смелых, продвинутых», — отметил Максим Решетников.
MORION DIGITAL будет отличаться от других технопарков наличием ключевых профильных резидентов, которые станут локомотивом развития инноваций на территории технопарка и определят четкую его специализацию. Уже сейчас на территории MORION DIGITAL действуют АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «МОРИОН», Promobot, NapaLabs и еще 30 компаний, работающих в IT-сфере. Планируется, что их число увеличится до 100.
В составе технопарка MORION DIGITAL будут объединены площади для разработки, а также производства инновационных продуктов. Ключевыми прикладными направлениями специализации технопарка станут телекоммуникации, умный дом, интернет вещей, робототехника, умные технологии, цифровизация промышленности, искусственный интеллект, облачные технологии, информационная безопасность.
© «Вечерние Ведомости»
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