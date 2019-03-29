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Пермь: новости дня


 

19:20 | 2.04.2019

Дмитрию Медведеву представили секретную разработку пермского «Промобота»

2 апреля во время рабочего визита в Пермь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с деятельностью крупнейшего производителя автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы ООО «Промобот».

При этом компания «Промобот» является субъектом малого бизнеса и «якорным» резидентом технопарка «Морион Digital», на площадке которого происходит кооперация малых и средних предпринимателей в IT-сфере. Деятельность таких технопарков в России является важным этапом в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Премьер-министру РФ, министру экономического развития РФ Максиму Орешкину, генеральному директору АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александру Браверману и губернатору Прикамья Максиму Решетникову представили эксклюзивную разработку пермской IT-компании. Проект ведется в режиме секретности – его видели лишь некоторые сотрудники предприятия. Публичная презентация новой разработки состоится 16 апреля на ежегодной конференции «Skolkovo robotics».

На встрече Промобот поздоровался с гостями и сообщил Дмитрию Медведеву точное время, прошедшее с момента их последней встречи, – 3 года 10 месяцев и 6 дней.

Также Дмитрию Медведеву презентовали полный цикл разработки, сборки и тестирования роботов на территории технопарка «Морион Digital». Благодаря новой производственной площадке к 2022 году «Промобот» сможет производить не менее 100 роботов в месяц. В настоящее время компания уже произвела около 450 роботов для 33 стран, в том числе США, Чили, Австралии и др. Главе кабмина также рассказали, что один из роботов работает в многофункциональном центре (МФЦ) в Перми. Дмитрий Медведев назвал неплохой идеей распространить этот опыт на другие МФЦ и даже предложил министру экономического развития Максиму Орешкину тоже такие машины приобрести «и сократить расходы на управленческий персонал».

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет региону претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны, и мира. «Расширение производства компании, которое стало возможным благодаря переезду на площадку технопарка, позволит предприятию выйти на новые рынки и дать дополнительный импульс развитию цифровой экономики региона», — подчеркнул Максим Решетников.

Премьер-министру продемонстрировали, как создаются механизмы, с помощью которых роботы двигают головой, руками и туловищем, собственную систему распознавания речи, позволяющую роботу понимать людей даже в местах повышенного скопления людей. Также Дмитрию Медведеву представили разработку высокоточных сервомоторов, обладающих высокими показателями надежности и точностью выполнения движений рабочими узлами. Эта технология позволяет задавать суставам робота нужную позицию. С их помощью робот наиболее точно и плавно двигает частями «тела». При этом, как отметили в ООО «Промобот», стоимость такого вида моторов в десятки раз ниже европейских аналогов. Сборка роботов происходит полностью в Перми из комплектующих, произведенных на территории региона и страны.

ООО «Промобот» образовано в 2015 году в Перми. Первый робот был собран в гараже на окраине города. Уже несколько сотен роботов работают в 33 странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, выполняя функции живого сотрудника, в таких компаниях, как МФЦ, НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, повысить качество сервиса и лояльность клиентов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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