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17:56 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья
Поликлиника одной из первых в Пермском крае начала работать по технологии «бережливого» производства, которая сегодня внедряется во всех медицинских организациях страны и является неотъемлемой частью нацпроекта «Здравоохранение». Кроме этого, здесь реализован региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого было увеличение доступности участковых врачей.
Премьер-министру продемонстрировали, как изменилась поликлиника после внедрения новой организации работы. Непрофильная работа участковых врачей передана в другие подразделения. Появились кабинеты выдачи справок и направлений, неотложной помощи. По словам министра здравоохранения Прикамья, в поликлиниках с прикрепленным населением больше 15 тысяч человек врач больше не ездит к пациенту, этим занимается специальная служба. «Большая часть участковых врачей ведет прием 7 часов вместо трех. И, конечно, немаловажным явилось изменение работы регистратуры. В холлах теперь работает администратор, который помогает пациентам сориентироваться и решить организационные вопросы. Помещения для хранения карт, телефонной службы удалены из зоны регистратуры, регистраторы не отвлекаются на поиск карт и телефонные звонки», — пояснила Оксана Мелехова.
Для удобства пациентов работает электронная очередь, обеспечена возможность записи на прием различными способами: через интернет, единый call-центр, инфомат, регистратуру медицинской организации, также врачи самостоятельно записывают к себе на повторный прием, на консультации узких специалистов и диагностические исследования. Например, доля пациентов поликлиники, записанных на прием через интернет, составляет почти 50%.
Благодаря внедрению в поликлиниках методов бережливого производства, простых организационных решений, а также разгрузке участкового врача от «бумажной» работы повысилась доступность записи к участковым врачам-терапевтам и педиатрам: срок ожидания приема сократился с 11 дней до 2 дней.
В регионе работает система мониторинга, которая в режиме реального времени предоставляет информацию о доступности записи к участковым врачам, позволяет отслеживать реальную ситуацию у их кабинетов и в регистратуре. В настоящее время тестируется электронная система, которая в случае формирования очереди у регистратуры присылает сообщение главному врачу для принятия необходимых решений относительно маршрутизации потоков пациентов.
Дмитрий Медведев осмотрел кабинет для раннего выявления заболеваний, где каждый желающий может пройти визуальный осмотр на предмет видимых проявлений онкологии и другие исследования, также здесь пациенту предложат пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Премьер-министру рассказали и о возможностях электронной медицинской карты, где аккумулируется вся информация о пациенте. Врач до приема имеет о нем полную информацию, включая результаты всех исследований, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза, назначения и корректировки лечения, а пациент избавлен от необходимости хранить и носить с собой на прием бумажные медицинские документы.
В этом же кабинете пациент может получить направление к необходимым специалистам, в том числе и в других клиниках. Для пациентов целевой группы 35-45 лет создан специальный опрос в личном кабинете на портале госуслуг, пройдя который, человек получит предложение записаться на обследование. Дмитрий Медведев согласился, что данная система очень удобна и полезна.
Медведев поинтересовался, как оснащена поликлиника специалистами и каких не хватает. Губернатор Прикамья Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что он уже дал поручение рассмотреть варианты обеспечения доступа к единой информационной системе для всех медработников края. «При этом в регионе есть дефицит медицинских кадров. Сейчас необходимо перезапустить систему подготовки медработников, чтобы готовить их в необходимом количестве», — подчеркнул губернатор.
Городская клиническая поликлиника №2 с 2017 года участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». За два года срок ожидания участкового терапевта сократился с 11-14 дней до 1 дня, модернизированы зоны ожидания приема и регистратуры, реализованы единые визуальные решения, установлены понятные указатели. Установлены инфоматы, внедрена система электронной очереди.
На сегодняшний день плановая мощность ГКП №2 составляет 1600 человек за смену. Общая численность обслуживаемого населения – около 130 тысяч человек, что составляет более 12% жителей Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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