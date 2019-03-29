На пермских дорогах обновят разметку

17:01 | 2.04.2019

С апреля и до середины июня МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» для повышения безопасности нанесет на дороги 55 тысяч квадратных метров дорожной разметки краской и около 64 тысяч - термопластиком.



Работы будут вестись ночью и днем в межпиковые часы, чтобы как можно быстрее завершить нанесение разметки, пояснили в дирекции дорожного движения. Места нанесения выбраны с учетом интенсивности движения и анализа аварийности. Термопластиковую разметку нанесут в центральных частях районов города, на въездных и выездных магистралях.



Кроме того, до 10 июня на ул. Ленина от Парковой до Крисанова смонтируют велосипедные столбики.