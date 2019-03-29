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Пермь: новости дня


 

19:56 | 1.04.2019

В Пермь поступила очередная партия новых автобусов

В выходные были транспортированы еще пять автобусов Volgabus, работающих на газомоторном топливе. Технические специалисты заказчика будут контролировать установку дополнительного оборудования.

Сейчас планируется оснащение автобусов современными техническими средствами. На линию автобусы должны будут выйти оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.

Напомним, ранее в Пермь уже поступили три новых автобуса марки Volgаbus. В январе этого года городская администрация подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов.

Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.

Подвижной состав приобретается в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.

Реализация проекта предусмотрена в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.

© «Вечерние Ведомости»

 


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