Пермь: новости дня
19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов
Сейчас планируется оснащение автобусов современными техническими средствами. На линию автобусы должны будут выйти оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.
Напомним, ранее в Пермь уже поступили три новых автобуса марки Volgаbus. В январе этого года городская администрация подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов.
Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.
Подвижной состав приобретается в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.
Реализация проекта предусмотрена в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.
© «Вечерние Ведомости»
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