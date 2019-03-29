Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию

18:59 | 1.04.2019

Чартерный рейс в Турцию отправился из аэропорта «Пермь». 1 апреля 220 пермяков полетели отдыхать в Анталью самолетом авиакомпании «Ред Вингс». Airbus 321 был заполнен на 100%.



На время действия летнего расписания семь российских авиакомпаний запланировали 531 вылет из «Большого Савино» на средиземноморские курорты Турции. Чартерная программа в этом направлении продлится до конца октября. Летом чартеры отправятся не только в Анталью, но и в Аланью. Новый аэропорт «Газипаша» расположен всего в получасе езды от Аланьи. Туристы смогут в разы быстрее добираться до своих отелей.



Напомним, что выезд из РФ в Турецкую Республику осуществляется только по загранпаспорту.