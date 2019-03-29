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Пермь: новости дня


 

04:47 | 31.03.2019

Директор Пермской филармонии стала заслуженным работником культуры России

29 марта в Перми директору Пермской краевой филармонии Галине Кокоулиной присвоили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации, сообщает краевое министерство культуры.

Галина Кокоулина в 1987 году успешно окончила Пермский государственный институт искусства и культуры и с тех пор уже более 30 лет работает в сфере культуры.

С 1997 по 2005 занимала должность директора ДК им. Ленина. За время ее руководства это учреждение культуры первым в Пермском крае (тогда Пермской области) вышло на уровень полной самоокупаемости.

С 2005 года она занимает должность директора Пермской филармонии. При ней проекты филармонии стали значимыми культурными событиями не только Прикамья, но и России в целом. Среди наиболее значимых — авторские фестивали Владимира Спивакова и Дениса Мацуева, а также развитие сети виртуальных концертных залов, которая является наиболее разветвленной среди филармоний регионов страны. Ежегодно коллектив филармонии проводит более 650 концертов.

В январе 2017 года она была назначена министром культуры Пермского края, покинула должность в апреле 2018 года. В мае 2018 года Галина Кокоулина возглавила Общественный совет при министерстве культуры Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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