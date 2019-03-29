Директор Пермской филармонии стала заслуженным работником культуры России

04:47 | 31.03.2019

29 марта в Перми директору Пермской краевой филармонии Галине Кокоулиной присвоили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации, сообщает краевое министерство культуры.



Галина Кокоулина в 1987 году успешно окончила Пермский государственный институт искусства и культуры и с тех пор уже более 30 лет работает в сфере культуры.



С 1997 по 2005 занимала должность директора ДК им. Ленина. За время ее руководства это учреждение культуры первым в Пермском крае (тогда Пермской области) вышло на уровень полной самоокупаемости.



С 2005 года она занимает должность директора Пермской филармонии. При ней проекты филармонии стали значимыми культурными событиями не только Прикамья, но и России в целом. Среди наиболее значимых — авторские фестивали Владимира Спивакова и Дениса Мацуева, а также развитие сети виртуальных концертных залов, которая является наиболее разветвленной среди филармоний регионов страны. Ежегодно коллектив филармонии проводит более 650 концертов.



В январе 2017 года она была назначена министром культуры Пермского края, покинула должность в апреле 2018 года. В мае 2018 года Галина Кокоулина возглавила Общественный совет при министерстве культуры Пермского края.