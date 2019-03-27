Пермяки присоединятся к всемирной акции «Час земли»

18:20 | 29.03.2019

30 марта в 20:30 в столице Прикамья стартует международная экологическая акция «Час Земли».



«Час Земли» - это самая массовая экологическая акция в мире. Более 2 млрд человек в 188 странах погасят свет, более 18 тысяч архитектурных памятников и зданий временно выключат подсветку. Администрация Перми несколько лет поддерживает акцию. Жителям города предлагается принять участие, отключив на час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах.



Традиционно в столице Прикамья подсветку зданий отключают краевое ГУ МВД, ПНИПУ, АО «ОДК-Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлете»), ОАО «Сбербанк России», ТГК №9, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация города и другие организации.