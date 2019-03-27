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Пермь: новости дня


 

17:13 | 29.03.2019

Пятый полигон в Прикамье оборудован весовым контролем

29 марта региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (бытовым мусором, ТКО) «Теплоэнерго» провел проверку и принял в эксплуатацию автомобильные весы на полигоне в Кунгурском районе.

Как поясняют специалисты регоператора, установка весового контроля позволяет контролировать реальные объемы вывозимого мусора и сделать процесс вывоза, утилизации и захоронения ТКО более прозрачным. На полигоне установлены платформенные весы, которые позволяют взвешивать машину целиком и высчитывать массу привезенного мусора.

Наличие весового контроля является обязательным для полигонов. Сейчас в Пермском крае весами оснащены 5 полигонов из 13. Остальные полигоны находятся в процессе реализации проектов. Кроме того, на полигонах должны соблюдаться экологические и гигиенические требования, в том числе устроены ограждающие дамбы и земляные насыпи, для защиты близлежащих водоемов, организованы системы отведения газа и вод, которые в дальнейшем подвергаются очистке.

«Для дополнительного контроля мы дважды взвешиваем мусоровоз: до и после разгрузки. На въезд каждой машины имеется разрешение. Процесс работы фиксируется видеокамерами», — поясняет директор полигона Кунгурского района Николай Гончаров.

В «Теплоэнерго» отмечают, что установка весового контроля на полигонах – это очередной шаг по оздоровлению отрасли обращения с коммунальными отходами.

Напомним, что региональный оператор начал работу с 1 января 2019 года. За 2 месяца было утилизировано более 100 тысяч тонн мусора. Только за февраль на полигоны Прикамья отправлено 52 тысячи тонн отходов. С начала года количество точек сбора мусора увеличилось в 3 раза. Сейчас их в регионе порядка 17 тысяч. При этом все отходы поступают на лицензированные полигоны, включенные в территориальную схему.

© «Вечерние Ведомости»

 


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