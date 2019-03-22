Постановки Пермского театра оперы и балета бесплатно покажут на сцене ПГГПУ

17:34 | 26.03.2019

В четверг, 28 марта, состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) и Пермским театром оперы и балета им. П.И. Чайковского, в рамках которого будет осуществлен проект «Театральный университет: Пермский театр оперы и балета на сцене ПГГПУ».



Одним из наиболее публичных и значимых мероприятий проекта станут видеопоказы Пермского оперного театра. Уже 28 марта на сцене пермского вуза всем желающим продемонстрируют видеозапись постановки оперы «Евгений Онегин», которую гостям представит директор оперного театра Андрей Борисов.







В дальнейшем показы планируется проводить раз в две недели. В частности, гостям педуниверситета покажут «Лебединое озеро», «Травиату», одноактные балеты «Ринг», «Венгерские танцы», «Вариации на тему рококо» — все, что театр может показывать, не нарушая авторских прав. Представлять спектакли на сцене вуза будут известные люди Театра оперы и балета.



«Идея такого образовательного проекта на базе вуза возникла одновременно в театре и педуниверситете, — рассказала куратор проекта от ПГГПУ, заведующая кафедрой культурологии, музыковедения и музыкального образования ПГГПУ Оксана Игнатьева. - В конце ноября в ПГГПУ проходила международная конференция по музыке и музыкальному образованию. На ней помощник художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Медея Ясониди провела мастер-класс. Он стал прообразом образовательных мероприятий».



Кроме того, в рамках проекта «Театральный университет» подразумевается проведение бесплатных мастер-классов и совместных научных исследований по музыкальной педагогике и социологии искусства, волонтерское сопровождение мероприятий оперного театра, организация совместных выставок театральной направленности. Также среди совместных планов, еще требующих проработки, есть идея проведения Школы театральной критики для студентов.