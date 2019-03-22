Пермский госуниверситет открывает 14 новых магистерских программ

В этом году семь факультетов ПГНИУ открывают набор на новые магистерские программы очной и заочной формы обучения, сообщают в вузе. Четырнадцать новых профилей магистратуры включают как прикладные, так и академические направления.Обновление 2019 года больше всего затронуло гуманитарные факультеты: 9 из 14 новых программ появились именно там. Теперь филологический факультет будет готовить специалистов в трансмедийных коммуникациях и специалистов по китайскому языку и культуре Востока.Исследователями политических процессов смогут стать выпускники магистратуры историко-политологического факультета. На юрфаке обновлён профиль магистерской программы «Правовое регулирование деятельности органов публичной власти».На факультете СИЯЛ студентов будут готовить к переводу и лингвистическому сопровождению профессиональных коммуникаций в рамках международного сотрудничества по программе «Переводческое обеспечение международной деятельности».Кроме этого, на экономическом факультете Пермского университета открыт набор на новые практико-ориентированные магистерские программы «Управление рисками и экономическая безопасность организации» и «Налоговый учёт и отчётность».«Магистратура — это возможность углубить знания по уже полученной профессии или же сменить профиль, получить ещё одну квалификацию. После магистратуры появляются уникальные специалисты, например, магистры по экономике с базовым дипломом химического факультета. На рынке труда выпускники с нестандартным набором компетенций особенно востребованы», - рассказал ректор ПГНИУ Игорь Макарихин.Среди естественнонаучных направлений новые программы появились на двух факультетах. На мехмате абитуриенты смогут выбрать из двух дополнительных магистерских программ. В создании одной из них участвует факультет информационных технологий и программирования ИТМО, а также компания «ЭР-Телеком Холдинг».Впервые на химическом факультете будут готовить химиков-экспертов и технологов. Для этого на химфаке открыт набор на две новые практико-ориентированные магистерские программы.Магистерские программы направлены не только на вчерашних бакалавров, но и на выпускников прошлых лет. Те, кто получил квалификацию «дипломированный специалист» до 1 января 2014 года, вправе поступить в магистратуру на бюджетное место.Всего в Пермском университете в 2019-2020 учебном году объявлен набор по 84 магистерским программам на 632 бюджетных места. Еще 393 места в магистратуре выделено для обучения по договору. С полным перечнем магистерских профилей ПГНИУ можно ознакомиться на официальном сайте http://www.psu.ru/universitet/normativnye-dokumenty/bazovye-normativnye-dokumenty/pravila-priema/pravila-priema-v-2019-godu-na-obuchenie-v-magistrature#p1.