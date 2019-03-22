Прокуратура Перми проведет горячую линию

16:12 | 26.03.2019

Горячая линия будет посвящена вопросам соблюдения прав граждан на охрану здоровья и пройдет 27 марта с 10:00 до 12:00.



Пермяки смогут задать вопросы, касающиеся обеспечения доступности медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения города, представления лекарственных средств, средств реабилитации.







Звонки будут принимать по телефонам:



- в прокуратуре города Перми - 217-51-29,

- в прокуратуре Ленинского района - 212-57-62,

- в прокуратуре Мотовилихинского района - 267-55-90,

- в прокуратуре Дзержинского района - 246-68-98,

- в прокуратуре Свердловского района - 244-37-43,

- в прокуратуре Индустриального района - 228-06-88,

- в прокуратуре Кировского района - 283-80-34,

- в прокуратуре Орджоникидзевского района - 275-10-17.