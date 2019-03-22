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Пермь: новости дня


 

13:58 | 26.03.2019

В пермском Театре-Театре обновят зрительный зал и фойе

25 марта состоялось заседание Совета по культуре. Одним из обсуждаемых вопросов стало развитие Пермского академического Театра-Театра.

Во время посещения театра губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел устройство модернизированной сцены. «Новая сцена позволила пермскому Театру-Театру стать одной из самых современных и технически оснащенных площадок в стране. В связи с этим хотелось бы услышать, какие есть еще идеи по его развитию», — заявил Максим Решетников.

Напомним, уникальность новой сцены в том, что 12 подвижных секторов сцены (еще три дополнительных — в оркестровой яме) могут не просто подниматься и опускаться прямо во время спектаклей, а делать это одновременно с движением поворотного кольца и круга. Это позволяет артистам и музыкантам оркестра находиться на разных уровнях над сценой или под ней.



Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм подчеркнул, что на технической модернизации театра его развитие не закончится. «Инновационные технологии российского производства, реализованные в нашем театре, еще одно доказательство того, что Российская Федерация активно поддерживает мировой тренд sience-art, условно обозначающий объединение технологически разработок, науки и искусства, — отметил Борис Мильграм. — Планы театра не ограничиваются освоением новых механик, разрабатываются проекты: облицовка мрамором фасада здания для придания ему первоначального вида, обновление зала и занавеса с заменой кресел и реновация зоны фойе». Таким образом, Театр-Театр станет более комфортным для зрителей.

Кроме того, Борис Мильграм отметил, что по сравнению с соседними регионами в Пермском крае театральное искусство развито сильнее. По его словам, нужно этим пользоваться и развивать событийный туризм. Прикамье действительно может стать точкой притяжения театров и зрителей из других регионов страны. Например, спектакль «Карлик нос» в рамках «Золотой маски» был показан жюри на пермской площадке и, по оценке худрука Театра-Театра, эта практика показала свои плюсы. Так, аренда подходящей московской площадки обошлась бы на два дня в 3 млн рублей.

Губернатор согласился, что экспорт театральных услуг – хорошая идея. «В этом направлении толчок дает Дягилевский фестиваль, но надо расширять спектр предоставляемых услуг, — отметил глава Прикамья и дал соответствующее поручение региональному минкульту. – Под будущее развитие театра мы точно освободим близлежащую территорию, благоустроим ее и передадим вам, чтобы никакой торговый центр рядом не мог появиться. Также уже совместно с городом ведем работу по увеличению парковочных мест».

Отметим, в этом году начнется ремонт Пермского театра юного зрителя: будут заменены поворотный круг и планшет сцены, произведен ремонт зрительского зала, обновлено оснащение в цехах театра и др. Также в Пермском крае в течение года в рамках программы поддержки домов культуры в малых населенных пунктах на улучшение 63 сельских домов культуры в 28 муниципальных образований направят более 39 млн рублей. В 41 ДК приобретут новое оборудование, а в 22 — сделают ремонт.

© «Вечерние Ведомости»

 


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