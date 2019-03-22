В Пермском политехе пройдет день открытых дверей

13:36 | 26.03.2019

31 марта в 11.00 в Пермском национальном исследовательском политехническом университете начнется День открытых дверей.



На тематической площадке в холле первого этажа абитуриенты смогут встретиться со студентами ПНИПУ и посмотреть концерт, организованный творческим активом.



На втором этаже будущих студентов встретят сотрудники и студенты. Выпускники школ смогут пообщаться с представителями факультетов ПНИПУ, задать вопросы, узнать о предлагаемых специальностях и направлениях подготовки.







В День открытых дверей абитуриенты смогут узнать все о приемной кампании 2019 года. Школьники, еще не определившиеся с выбором будущей профессии, смогут пройти профориентационное тестирование «Узнай свои скрытые возможности!».



Также гостей Дня открытых дверей ждет грандиозный розыгрыш призов и множество сюрпризов.



Абитуриентов и их родителей ждут 31 марта в 11.00 в главном корпусе ПНИПУ (Комсомольский проспект, 29).