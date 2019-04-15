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Пермь: анонсы


 

20:31 | 17.04.2019

Анонсы событий на 18 апреля

10.00 Законодательное собрание (ул. Ленина, 51б). Заседание Законодательного собрания Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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