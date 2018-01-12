Главный федеральный инспектор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

11:55 | 13.01.2018

12 января главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 296-ой годовщине образования органов прокуратуры Российской Федерации.



От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича он поздравил сотрудников прокуратуры:



«Вклад сотрудников надзорного ведомства в укрепление законности, формирование правосознания граждан достоин самого высокого общественного уважения. Во многом результатом вашей самоотверженной службы является доверие жителей региона, которые знают, что в самых сложных ситуациях органы прокуратуры обеспечат защиту законных прав и интересов граждан и организаций, оперативно отреагируют на обращения и добросовестно выполнят свои профессиональные обязанности».



По окончании мероприятия наиболее достойным сотрудникам органов прокуратуры были вручены ведомственные награды.