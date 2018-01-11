Житель Прикамья приговорен к 12 годам за покушение на убийство таксиста

18:02 | 12.01.2018

Суд вынес приговор 22-летнему жителю поселка Кусье-Александровский. Мужчина признан виновным в покушении на убийство из корыстных побуждений, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что поздно вечером 27 августа в Горнозаводск нетрезвый молодой человек ехал в легковом такси, не имея денег, чтобы заплатить за поездку. С целью убийства он ударил водителя ножом в шею и дважды – в живот. Таксист выбежал из машины, пытаясь сохранить жизнь. Злоумышленник догнал его, повалил на дорогу и нанес не менее 27 ударов ножом. В это время из частного дома поблизости вышли люди, и осужденный скрылся, не доведя преступный умысел до конца. Через некоторое время его задержали и заключили под стражу. Жизнь пострадавшего была спасена благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.



Суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.