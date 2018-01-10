В Перми отреставрируют здание краевого центра художественного образования «Росток»

13:37 | 11.01.2018

На реставрацию здания краевого центра дополнительного образования «Росток» направят 15,6 млн рублей – соответствующее распоряжение подписано президентом РФ Владимиром Путиным. Средства выделены из резервного фонда президента.



Заявка на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения была составлена по инициативе губернатора Максима Решетникова. В здании осуществляет деятельность государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток». Как пояснила директор центра Елена Семакина, уже в этом году будет реконструирован фасад исторического здания. При этом руководитель центра рассказала, что в настоящее время формируется дорожная карта и составляется подробный план необходимых работ. После этого начнется конкурсный отбор подрядчика. Сами же работы могут быть начаты только после установления на улице положительной температуры.



На курсах, мастер-классах, тренингах, семинарах, стажировках в «Ростке» ежегодно повышают квалификацию более 1000 педагогов края. Услуги дополнительного образования в нем получают более 800 одаренных детей Пермского края. Творческие коллективы центра имеют звания «народный» или «образцовый» и являются многократными лауреатами российских и международных конкурсов.



«В учреждении проводятся занятия и конкурсы по народной хореографии, театральному искусству, изобразительному творчеству и другим направлениям дополнительного образования. Это методический и ресурсный центр для художественного образования, а также координационный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому это учреждение по-настоящему достойно красивого и комфортного здания», — отметила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.



Решение о необходимости приведения здания в нормативное состояние было принято в 2016 году. На проведение ремонтных работ в 2016-2017 гг. из краевого бюджета было направлено более 4 млн рублей. За счет этих средств были организованы комфортные условия для пребывания маломобильных групп населения.



Отметим, здание на углу улиц Осинской и Петропавловской, в котором располагается центр «Росток», было построено в 1910 году. До революции в нем располагался магазин и дом купцов — братьев Ижболдиных.