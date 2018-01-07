Более сотни летающих лыжников приняли участие в прикамском «Рождественском турне»

17:18 | 9.01.2018

В 13-й раз в Пермском крае прошли крупнейшие соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди детей от 7 до 13 лет «Рождественское турне».



Соревнования носят статус открытых, в них, наряду с представителями 10 регионов России, вновь приняли участие юные летающие лыжники из Республики Казахстан. Общее количество участников превысило 100 человек.



Формула проведения турнира повторяет легендарное «Турне четырех трамплинов», которое более полувека принимают в дни новогодних праздников Германия и Австрия. Каждый день юные летающие лыжники проводят в новом городе, на новом трамплинном комплексе. В этом году прикамский турнир принимали трамплинные комплексы в городах Березники, Пермь и Чайковский.



Оргкомитет турнира впервые вел прямую трансляцию в сети Интернет, она собрала несколько тысяч зрителей.



Победителями общего зачета у девушек стали представительницы Нижнего Тагила Рубина Михайлец и Ксения Пискунова, награды у младших и старших юношей отправились в Казахстан — победителями стали Илья Мизерных и Данил Васильев.



Большой общекомандный кубок отправился в Нижний Тагил, второе место — у сборной Санкт-Петербурга, третье — у сборной Нижнего Новгорода.