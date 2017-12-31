ГИМС Пермского края проводит рейды по местам массового выхода на лед рыбаков

16:02 | 5.01.2018

Инспекторским составом ГИМС Пермского края проводятся рейды по местам массового выхода на лед рыбаков с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах и проведения разъяснительной работы.



С начала года проведено 116 патрулирований на водных объектах, в ходе которых с любителями подлёдного лова были проведены профилактические беседы, выданы памятки с правилами поведения на льду.



На сайте Главного управления размещен перечень мест массового выхода на лед, толщина льда на них, а также список ледовых переправ, планируемых к открытию.