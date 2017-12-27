Жителя Прикамья подозревают в убийстве сожительницы и двухлетнего сына

17:06 | 28.12.2017

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, вчера, 27 декабря, в правоохранительные органы Лысьвы поступило сообщение о том, что после ликвидации пожара в квартире пятиэтажки обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и малолетний ребенок в бессознательном состоянии. Мальчик позже скончался в машине скорой помощи.



Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний сожитель погибшей женщины. Следствие установило, что в ходе ссоры молодой человек задушил 24-летнюю женщину. Затем открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь и поджег ее. Закрыл квартиру, оставив там своего двухлетнего сына, и скрылся.



По предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, женщина умерла от механической асфиксии при удушении, ребенок — от отравления угарным газом.



Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.