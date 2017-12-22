Строительство нового пермского зоопарка возвращается в график

14:44 | 21.12.2017

Состоялась инспекционная поездка губернатора Пермского края Максима Решетникова и заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олега Тони на стройплощадку пермского зоопарка. Представители подрядчика доложили о ходе работ и сообщили, что сегодня отставание от графика строительства сократилось и не превышает 100 дней. Ранее отставание от планового графика составляло более 150 дней.



«Подрядчики мобилизовали дополнительные ресурсы, субподрядные организации, усилили контроль за строительством и организацией работ. Сегодня мы видим динамику на площадке. В целом можно сказать, что ситуация выправляется», — отметил Максим Решетников.



АО «РЖД-Строй» (дочернее предприятие ОАО «РЖД»), которое осуществляет строительство, принимает все необходимые меры для ускорения работ. В частности, было увеличено число субподрядных организаций. Сегодня к работе привлечены 4 организации-субподрядчика, 2 из которых присоединились к работам в ноябре. Средняя численность персонала на стройке — 260 человек, техники — 20 единиц. Работы ведутся по всем объектам, которые входят в первый этап первой очереди строительства. Сегодня павильоны для кабана, выдры, бурого и гималайского медведя готовы на 90 %.



«Одна из поставленных подрядчикам задач — это чтобы новогодние праздники для них превратились в праздник для жителей региона в честь открытия объекта вовремя. Поэтому строители отдохнут чуть-чуть поменьше. Крайне важно организовать работу в зимний период», — отметил О. Тони.



Напомним, участок под строительство нового зоопарка расположен между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, его площадь — 25,4 га.



В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания, здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нем смогут находиться 1140 человек.



По замыслу архитекторов, экспозиционные вольеры будут включать средства сдерживания животных, это водоемы, рвы и оформленные под скалы стены. Все средства сдерживания впишутся в окружающую среду и обеспечат безопасность посетителей, а гости смогут полностью «погрузиться» в природный мир.