Началась подготовка к празднованию 295-летия Перми

11:38 | 21.12.2017

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел первое заседание организационного комитета, посвященное 295-летию города, которое будет отмечаться в 2018 году. Участие в мероприятии приняли представители администрации губернатора Пермского края, краевого минкульта, силовых структур, заместители главы администрации Перми, а также председатель городской думы Юрий Уткин.



В рамках оргкомитета заместитель главы администрации Вячеслав Торчинский доложил о предварительном плане подготовки к проведению городских мероприятий, посвященном празднованию юбилейной даты. В него, например, вошли такие пункты, как разработка и утверждение символики празднования, изготовление и установка часов, которые в обратном направлении будут отсчитывать приближающееся 300-летие города, создание и утверждение межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой праздника, и другие.



В рамках заседания глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в юбилейный год на заседании Совета по топонимике необходимо обозначить тему подготовки к 300-летию Перми и системно работать именно в этом направлении.



— На последнем заседании Совета по топонимике мы говорили о том, что, к сожалению, на карте города нет улиц и памятных мест, которые являются отражением заслуг наших земляков в создании, основании, становлении нашего города. У нас нет улицы основателя Перми Василия Татищева, первого пермского губернатора Карла Модераха, нет улиц наших династий, благотворителей и промышленных купцов Любимовых, Смышляевых и других. Необходимо восполнить этот пробел, — отметил Дмитрий Самойлов.



Также глава города поручил учесть при подготовке праздника мнение жителей.



— Мы очень заинтересованы, чтобы в формировании предложений о том, как город будет праздновать 295-летие, приняли участие наши жители, поэтому нужно продумать механизмы связи для сбора предложений. Хотелось бы, чтобы в этом событии приняли участие и другие муниципальные образования Пермского края. Я уверен, что мы совместными усилиями сделаем все, чтобы 295-летие прошло успешно и значимо для нашего города, — резюмировал Дмитрий Самойлов.