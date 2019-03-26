Члены Общественного совета поддержали проект капитального ремонта Комсомольского проспекта

19:07 | 28.03.2019

Заседание Общественного совета при Пермской городской Думе провел председатель Думы Юрий Уткин. Основной темой стал капитальный ремонт одной из главных улиц нашего города – Комсомольского проспекта. Это один из проектов, которые планируется реализовать в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города Перми. Кроме того, был утвержден план работы Общественного совета на 2019 год. В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева, представители городской администрации, Молодежного парламента города Перми.



Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов представил проект капитального ремонта Комсомольского проспекта. Работы пройдут в два этапа - на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Следующий этап - на участке от улицы Пермской до улицы Революции. Планируется воссоздать исторический облик улицы, обеспечить приоритетность для пешеходов. От улицы Монастырской до Комсомольской площади будет приведена в порядок проезжая часть, ее ширина составит 10,5 метра. Увеличится ширина тротуаров, будет обновлено их покрытие, упорядочены парковочные места. Предусмотрен ремонт бульварной части с заменой покрытия на гранитное, будут установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации.



Матвей Чувашов рассказал, что проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади. Здесь установят мобильные кадки с деревьями, на время массовых праздничных мероприятий они будут убираться. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.



Детально проработан вопрос организации дорожного движения на протяжении всего Комсомольского проспекта в связи с организацией пешеходных переходов между кварталами бульварной части.



Члены Общественного совета задали вопросы, которые касались парковочного пространства, озеленения, схемы дорожного движения и ее оптимизации, ремонта фасадов многоквартирных домов. В целом они поддержали проект капитального ремонта с учетом высказанных предложений и замечаний.



«Первое заседание в этом году мы начали с обсуждения проекта капитального ремонта Комсомольского проспекта. Проект структурирован, обеспечен необходимыми финансами, готов к реализации. Те предложения и замечания, которые прозвучали, правильно восприняты представителями администрации и будут учтены», - прокомментировал Юрий Уткин.



Член Общественного совета, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» вручила председателю Пермской городской Думы знак «Друзья Липовой горы». Она отметила, что в прошлом году в визит-центре Мотовилихинского участкового лесничества открылось дерево друзей Липовой горы, на нем появился лист председателя Пермской городской Думы за внимание к теме экологии и особо охраняемых природных территорий. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.