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Пермь: новости дня


 

19:07 | 28.03.2019

Члены Общественного совета поддержали проект капитального ремонта Комсомольского проспекта

Заседание Общественного совета при Пермской городской Думе провел председатель Думы Юрий Уткин. Основной темой стал капитальный ремонт одной из главных улиц нашего города – Комсомольского проспекта. Это один из проектов, которые планируется реализовать в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города Перми. Кроме того, был утвержден план работы Общественного совета на 2019 год. В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева, представители городской администрации, Молодежного парламента города Перми.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов представил проект капитального ремонта Комсомольского проспекта. Работы пройдут в два этапа - на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Следующий этап - на участке от улицы Пермской до улицы Революции. Планируется воссоздать исторический облик улицы, обеспечить приоритетность для пешеходов. От улицы Монастырской до Комсомольской площади будет приведена в порядок проезжая часть, ее ширина составит 10,5 метра. Увеличится ширина тротуаров, будет обновлено их покрытие, упорядочены парковочные места. Предусмотрен ремонт бульварной части с заменой покрытия на гранитное, будут установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации.

Матвей Чувашов рассказал, что проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади. Здесь установят мобильные кадки с деревьями, на время массовых праздничных мероприятий они будут убираться. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.

Детально проработан вопрос организации дорожного движения на протяжении всего Комсомольского проспекта в связи с организацией пешеходных переходов между кварталами бульварной части.

Члены Общественного совета задали вопросы, которые касались парковочного пространства, озеленения, схемы дорожного движения и ее оптимизации, ремонта фасадов многоквартирных домов. В целом они поддержали проект капитального ремонта с учетом высказанных предложений и замечаний.

«Первое заседание в этом году мы начали с обсуждения проекта капитального ремонта Комсомольского проспекта. Проект структурирован, обеспечен необходимыми финансами, готов к реализации. Те предложения и замечания, которые прозвучали, правильно восприняты представителями администрации и будут учтены», - прокомментировал Юрий Уткин.

Член Общественного совета, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» вручила председателю Пермской городской Думы знак «Друзья Липовой горы». Она отметила, что в прошлом году в визит-центре Мотовилихинского участкового лесничества открылось дерево друзей Липовой горы, на нем появился лист председателя Пермской городской Думы за внимание к теме экологии и особо охраняемых природных территорий. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

© «Вечерние Ведомости»

 


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