Дисквалификация руководителей УК ведет к сокращению количества нарушения в ЖКХ

20:49 | 27.03.2019

С начала 2019 года по ходатайству Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края судом дисквалифицированы руководители управляющих организаций: Сергеев Алексей Николаевич (ООО «УК «ЖКХ Кировский») сроком на 2 года; Демидов Андрей Григорьевич (ООО «Домоуправление-3») сроком на 1 год; Носков Павел Николаевич (ООО «Адмирал») сроком на 1 год; Цветкова Юлия Александровна (ООО «УК «Сторм»; ООО «Заречная управляющая компания») сроком на 1 год 6 месяцев; Генералов Евгений Владимирович (ООО «УК «Профи-Дом») сроком на 1 год; Титов Сергей Борисович (ООО «ЛИДЕРСТВО») сроком на 1 год.



Указанные руководители осуществляли управление 411 многоквартирными домами на территории Пермского края, в которых проживает более 50 тысяч человек.







Ранее все они уже привлекались к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договорам управления многоквартирными домами: допускали нарушения, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан (разрушения балконных плит, аварийные ситуации), допускалось непредоставление гражданам коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, выявлялись нарушения при определении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений.



Дисквалификация – жесткая мера наказания должностного лица, так как означает отстранение от должности, применение такой меры направлено на повышение уровня ответственности руководителя. Сразу после вступления в силу решения суда о дисквалификации дисквалифицированное лицо обязано прекратить управление организацией.



«На фоне дисквалификации недобросовестных руководителей УК количество нарушений в жилищно-коммунальной сфере со стороны управляющих организаций в 2018 году снизилось на 20%, а процент исполнения предписаний Инспекции вырос до 92% (в сравнении с 2017 годом процент исполнения предписаний Инспекции составлял 72%). Этого говорит о том, что управляющие организации стали более ответственно подходить к своим обязанностям в управлении многоквартирными домами», — сообщил руководитель Инспекции Александр Евсюков.