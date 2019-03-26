Пермь: новости дня
19:41 | 27.03.2019
Заседание фракции «Единой России» в Пермской городской Думе прошло на площадке бизнес-инкубатора
Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал, что ежегодно количество предпринимателей в городе увеличивается. Самое большое их количество в оптовой и розничной торговле – 34,5% от общего числа. Так, 13,6% заняты в строительстве, 8,5% - в категории «деятельность профессиональная, научная и техническая», по 8,3% - у предпринимателей из обрабатывающего производства и деятельности по операциям с недвижимым имуществом. В 2018 году от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило более 4 082 796 тыс. руб. налоговых платежей.
Среди основных направлений поддержки предпринимателей были названы имущественная, информационная и консультационная помощь, а также проведение различных конкурсов и мероприятий.
«Проведение ярмарок – сегодня среди приоритетных направлений работы. Первая ярмарка в Перми состоится в период с 26 по 28 апреля. Уверен, площадки станут востребованными как среди продавцов, так и среди покупателей», - отметил докладчик.
Депутатам представили проекты бизнес-инкубатора, провели экскурсию и познакомили с некоторыми его резидентами. Всего в 2018 году на территории бизнес-инкубатора услуги были оказаны более чем двум тысячам субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц. Здесь проходят обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по вопросам создания и ведения бизнеса. Также индивидуальные консультации в области разработки бизнес-планов, бухгалтерского и налогового учета, юридических вопросов.
Депутаты интересовались судьбой бизнес-инкубатора с началом реконструкции Дворца молодежи, в здании которого он располагается. Также члены фракции подняли вопросы привлечения подрастающего поколения к труду, в том числе предпринимательству, перспективы строительства в Перми индустриального парка, объединения частных и муниципальных бизнес-инкубаторов в единую систему.
Своим решением фракция предложила городской администрации проработать критерии качественной оценки деятельности городского бизнес-инкубатора и предоставить информацию депутатам Пермской городской Думы.
Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Малютин напомнил, что поддержка малого и среднего предпринимательства относится к числу приоритетов, которые были выделены президентом РФ Владимиром Путиным. «Ключевая задача депутатов – грамотно настроить нормативно-правовое регулирование – в интересах всех заинтересованных сторон. Это и предпринимательское сообщество, и население, и представители власти», - подчеркнул Дмитрий Малютин.
На заседании отчеты о работе за 2018 год представили председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Думы, руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Малютин и заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
© «Вечерние Ведомости»
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