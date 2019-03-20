IT-университет объявил о запуске новой программы по информационной безопасности интернета вещей

19:08 | 22.03.2019

В апреле стартуют занятия второго семестра Пермского сетевого IT-университета: «Информационная безопасность за 24 часа». Пройти бесплатное обучение смогут студенты и молодые специалисты, интересующиеся темой. Образовательный модуль при участии IT-университета разработали преподаватели ПНИПУ совместно с ЗАО «БИОНТ», специализирующемся на обеспечении информационной безопасности.



Информационная безопасность интернета вещей – один из ключевых вопросов отрасли. Цифровые технологии внедряются во всех сферах: промышленности, ЖКХ, здравоохранении, управлении транспортом и др. Поэтому кибератаки – это не просто кража информации или денег, они могут угрожать жизни и здоровью людей.



Программа развивает важные навыки для специалистов, занимающихся проектированием IoT-систем, чтобы сделать их не только удобными и эффективными, но и защищенными от киберугроз. Узнать больше о программе и задать вопросы организаторам можно на презентации, которая пройдет 25 марта в главном корпусе ПНИПУ. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://permitnetwork.timepad.ru/event/935034/.







Отметим, ранее губернатор Пермского края обозначал важность развития в регионе IT-образования. По его словам, для сохранения статуса одного из лидеров в IT-отрасли Прикамью необходимы специалисты, обладающие навыками информационных технологий.



По словам кандидата технических наук, доцента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Антона Каменских, в промышленных системах действуют строгие регламенты, а с гражданскими системами – это умные дома и города – все сложнее. «К чему может привести отсутствие защиты? Ваша IoT-система может пополнить ряды botnet-ов и участвовать в проведении кибератак без вашего ведома, а отвечать за последствия придется вам. Кроме того, отказ в обслуживании может вызывать как мелкие неприятности, вроде сломанной кофеварки, так и серьезные проблемы: пожар, ДТП (например, из-за кибератаки откажет система регулирования транспорта) и т.д. Получается, что информационная безопасность IoT касается всех. Даже если кибератака не может привести к серьезным последствиям, то дополнительные вычислительные мощности всегда интересны злоумышленникам», — отметил Антон Каменских.



Пермский сетевой IT-университет — это межвузовский образовательный проект. В нем участвуют ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский филиал НИУ «ВШЭ», правительство Пермского края, краевые министерство образования и министерство информационного развития и связи. Для бизнеса — это возможность получить стажеров и сотрудников, которые владеют не только теорией, но и практикой. Поэтому проект поддержали ведущие пермские IT-компании, многие из которых уже давно вышли за пределы пермского рынка: Galileosky, INSYTE Electronics, ЭР-Телеком, ITPS, Swan, Lykke, ПНППК, EAE-Консалт, ИВС, PARMA Technologies, Macrosсop, Квантек, RealtimeBoard, Пермэнерго.