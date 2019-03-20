Пермь: новости дня
13:41 | 22.03.2019
Более 50 малонаселенных сел и деревень Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету в 2019 году
Как отмечал губернатор Пермского края Максим Решетников, появление в населенных пунктах интернета открывает людям, живущим вдали от районных центров, возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги онлайн. Например, можно удаленно подать заявление через портал Госуслуг, не выезжая в районный центр.
На данный момент в рамках проекта УЦН связисты построили почти 1,5 тыс. км «оптики», из них 800 км в 2018 году. Из 305 населенных пунктов, принимающих участие в проекте, к высокоскоростному интернету подключено уже 169 поселений (60 из них были подключены в прошлом году). Это значит, что почти 60 тысяч жителей отдаленных и труднодоступных сел и деревень уже имеют доступ к глобальной сети.
«Связисты в каждый населенный пункт проводят «оптику», вблизи социально значимого объекта устанавливают точку Wi-Fi-доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi, совершенно бесплатно. Скорость доступа в интернет составляет не менее 10 Мбит/с», — комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала «Ростелекома».
«Ростелеком» в прошлом году упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства. Сейчас для пользователей доступна сеть Rostelecom_UUS, к которой можно подключиться с помощью SMS, звонка на бесплатную линию или Единого портала госуслуг.
Напомним, проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и компанией «Ростелеком».
© «Вечерние Ведомости»
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