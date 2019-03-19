Пермь: новости дня
21:10 | 21.03.2019
Экс-председатель ТСЖ «Кабельщиков, 10» в Перми осуждена на три года после махинаций с платежами за тепло
В Перми вступил в силу приговор суда в отношении жительницы города Ирины Угольниковой, ранее занимавшей пост председателя правления ТСЖ «Кабельщиков, 10». Женщина была признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Как установил суд, Угольникова, являясь председателем ТСЖ «Кабельщиков, 10», в 2017-2018 годах завышала себе заработную плату, а также не перечисляла поступающие от жителей денежные средства в счет оплаты услуг. В частности, теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» был нанесен ущерб в размере более 8 млн рублей.
Суд назначил Угольниковой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и 2,6 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере обслуживания жилищного фонда. Сейчас энергетики предъявили к взысканию 8,3 млн рублей долга, признанного судом. Исполнительный лист направлен в Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю для взыскания.
В 2018 году по заявлениям пермских энергетиков «ЭнергосбыТ Плюс» было возбуждено 9 уголовных дел в отношении руководителей УК и ТСЖ, допускающих нецелевое расходование средств, собранных с граждан в качестве оплаты за услуги отопления и горячего водоснабжения, отмечает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Сейчас продолжается расследование аналогичных фактов относительно менеджмента ряда структур: ООО УК «Единый город», ООО «Новодом», ООО УК «Горизонт», ООО УК «Моторостроитель», ООО УК «Гайва», ООО УК «Нартекс», ООО УК «ЭКВО», ООО УК «Янтарь». Уверен, что все такие случаи будут расследованы, а виновные понесут заслуженное наказание», – полагает он.
© «Вечерние Ведомости»
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