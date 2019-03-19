В Прикамье запретят продажу «вейпов» несовершеннолетним

19:25 | 21.03.2019

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении одобрили проект закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края».



По мнению автора законопроекта, прокурора Пермского края, одна из основных задач законопроекта – оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, а также вредных безникотиновых жидкостей.



Согласно докладу, озвученному на Шестой сессии конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Москве, существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль, используемый в таких устройствах, не является всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается в процессе сбыта этих изделий. Электронные средства доставки никотина создают серьезную угрозу для подростков. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих.



Законопроектом предусматривается наличие административной ответственности за нарушение положений закона. Запрет на реализацию электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним несовершеннолетним введен уже в 22 субъектах Российской Федерации.