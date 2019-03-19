Пермь: новости дня
19:17 | 21.03.2019
Для пермяков пройдет офлайн-регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»
До проведения большого городского фестиваля осталось меньше 10 дней. Для того чтобы у пермяков не оставалось сомнений в участии, организаторы проведут двухдневную консультацию: ответят на интересующие вопросы и помогут зарегистрироваться на «Пермскую прогулку».
На фестиваль скандинавской ходьбы, который пройдет 30 марта на базе спортивного комплекса им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а) и в лесном массиве за ним, зарегистрировались более 1000 человек. Регистрация открыта для 3 тысяч участников.
Напомним, что в стартовый пакет участников войдут термокружка, нагрудный номер с чипом, который будет фиксировать результат, подарки и спецпредложения от спонсоров и партнеров фестиваля. Кроме того, каждый финишировавший традиционно получит памятную медаль.
Перед стартом для участников состоится разминка, в ходе мероприятия пройдут спортивные мастер-классы от фитнес-центра «Колизей». Кроме того, в течение фестиваля будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести спортивные товары и услуги.
Попробовать свои силы и стать участником фестиваля просто – необходимо пройти регистрацию на портале умный-спорт.рф (https://беги.умный-спорт.рф/event/5df4b080-29db-416b-9693-d5b647a2c8e9) или прийти 23, 24 марта с 10:00 до 18:00 во Дворец спорта «Орленок». Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров – бесплатное.
Чтобы качественно подготовиться к участию в фестивале, для жителей города во всех районах проходят регулярные бесплатные тренировки на базе общественных центров и ТОС, где инструкторы уделяют внимание технике ходьбы, развитию выносливости и скоростных качеств.
Организатором фестиваля скандинавской ходьбы выступает администрация Перми при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края. Официальный партнер – компания «Киты еды». Генеральные спонсоры – страховое общество «Верна» и «Росбанк».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:43 | 21.03.2019
Бывший соратник Ходорковского может угодить в тюрьму за причастность к «Открытой России»
21:11 | 21.03.2019
Высокоскоростная магистраль, которая соединит Екатеринбург с Челябинском, обойдётся в 400 миллиардов рублей
21:10 | 21.03.2019
Экс-председатель ТСЖ «Кабельщиков, 10» в Перми осуждена на три года после махинаций с платежами за тепло
21:02 | 21.03.2019
Пять пермских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации МСП
19:25 | 21.03.2019
В Прикамье запретят продажу «вейпов» несовершеннолетним
19:17 | 21.03.2019
Для пермяков пройдет офлайн-регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»
18:49 | 21.03.2019
Внесены корректировки в Закон «Об образовании в Пермском крае»
18:44 | 21.03.2019
Игорь Сапко: Предложенные законопроектом изменения позволят упростить ознакомление населения с принимаемыми органами власти решениями
18:37 | 21.03.2019
Комитет по бюджету рекомендовал Пермской гордуме выделить дополнительные средства на вывоз снега
18:25 | 21.03.2019
Из бюджета Пермского края направят по 80 млн рублей ежегодно на подарки новорожденным
18:00 | 21.03.2019
Евгений Куйвашев напомнил подчиненным о сжатых сроках по благоустройству Шарташского лесного парка
17:57 | 21.03.2019
В Прикамье выплаты пенсий по новому порядку начнутся уже в мае
17:33 | 21.03.2019
Свердловчанка Арина Верина поборется за корону «Мисс Россия 2019»
17:30 | 21.03.2019
Угоны, кражи и избиение. В Шадринске будут судить банду подростков
16:26 | 21.03.2019
На бывшего топ-менеджера «Курганстальмоста» завели уголовное дело
15:59 | 21.03.2019
В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на голову женщины
15:38 | 21.03.2019
Власти Екатеринбурга пока не собираются организовывать выездные классы для школы №181
15:35 | 21.03.2019
«Газпром нефть шельф» оценил потенциал промышленных предприятий Прикамья
15:13 | 21.03.2019
При поддержке «Уралкалия» в Березниках открыты лаборатории робототехники и 3D-моделирования
15:12 | 21.03.2019
Вьетнамский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Пермским краем
15:07 | 21.03.2019
Желающих занять кресло мэра Кургана пока нет
15:02 | 21.03.2019
1 апреля под Екатеринбургом закроют мост на Челябинском тракте
14:42 | 21.03.2019
На дорогах Среднего Урала с начала года погибли три ребенка
14:29 | 21.03.2019
Природоохранная прокуратура Кургана возбудила дела на руководство Шуховского полигона
14:26 | 21.03.2019
Депутата Госдумы внесли в санкционный список по указу Порошенко
14:09 | 21.03.2019
В Каменске-Уральском проводится доследственная проверка из-за падения наледи на мальчика
13:44 | 21.03.2019
Денис Паслер возглавил Оренбургскую область после встречи с президентом
13:27 | 21.03.2019
Трое екатеринбуржцев получили семь с половиной лет колонии за нападение на прохожего
13:14 | 21.03.2019
Свердловские власти решили сохранить «зеленый пояс» вокруг Березовского
13:11 | 21.03.2019
«Сити Фуд» заплатил за травму маленького пермяка
13:06 | 21.03.2019
Сегодня прокуратура Екатеринбурга проведет совещание с представителями мэрии из-за плохой уборки снега
12:41 | 21.03.2019
Валерий Сухих: мы сохранили принцип социальной направленности
12:32 | 21.03.2019
EKB Startup Day: уральских IT-шников вызывают на тет-а-тет