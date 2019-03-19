Для пермяков пройдет офлайн-регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»

19:17 | 21.03.2019

23 и 24 марта с 10:00 до 18:00 во Дворце спорта «Орленок» (улица Сибирская, 47) желающим стать участником городского фестиваля «Пермская прогулка» волонтеры помогут пройти регистрацию.



До проведения большого городского фестиваля осталось меньше 10 дней. Для того чтобы у пермяков не оставалось сомнений в участии, организаторы проведут двухдневную консультацию: ответят на интересующие вопросы и помогут зарегистрироваться на «Пермскую прогулку».



На фестиваль скандинавской ходьбы, который пройдет 30 марта на базе спортивного комплекса им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а) и в лесном массиве за ним, зарегистрировались более 1000 человек. Регистрация открыта для 3 тысяч участников.



Напомним, что в стартовый пакет участников войдут термокружка, нагрудный номер с чипом, который будет фиксировать результат, подарки и спецпредложения от спонсоров и партнеров фестиваля. Кроме того, каждый финишировавший традиционно получит памятную медаль.



Перед стартом для участников состоится разминка, в ходе мероприятия пройдут спортивные мастер-классы от фитнес-центра «Колизей». Кроме того, в течение фестиваля будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести спортивные товары и услуги.



Попробовать свои силы и стать участником фестиваля просто – необходимо пройти регистрацию на портале умный-спорт.рф (https://беги.умный-спорт.рф/event/5df4b080-29db-416b-9693-d5b647a2c8e9) или прийти 23, 24 марта с 10:00 до 18:00 во Дворец спорта «Орленок». Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров – бесплатное.



Чтобы качественно подготовиться к участию в фестивале, для жителей города во всех районах проходят регулярные бесплатные тренировки на базе общественных центров и ТОС, где инструкторы уделяют внимание технике ходьбы, развитию выносливости и скоростных качеств.



Организатором фестиваля скандинавской ходьбы выступает администрация Перми при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края. Официальный партнер – компания «Киты еды». Генеральные спонсоры – страховое общество «Верна» и «Росбанк».