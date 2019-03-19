Внесены корректировки в Закон «Об образовании в Пермском крае»

18:49 | 21.03.2019

На заседании краевого ЗС принят в двух чтениях законопроект о внесении изменения в статью 25 Закона «Об образовании в Пермском крае».



Согласно проекту на период проведения экзаменов 9 и 11 классов гарантировано полное предоставление компенсаций педагогическим работникам за проведение итоговой государственной аттестации. Ранее такие компенсации по оплате труда педагогов были предусмотрены только за участие в проведении ЕГЭ в 11 классах. Размер и порядок компенсации по подготовке и проведению аттестаций устанавливаются региональным законом. Финансовое обеспечение будет обеспечено за счет краевого бюджета и составит 48 млн рублей. Вступление в силу закона запланировано с 1 января 2019 года в связи с тем, что с марта начинается итоговая аттестация учащихся, и оплата труда будет произведена вовремя.



Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил: «Проведение итоговых аттестаций в школах требует от педагогов особой тщательности и больших затрат времени на организацию и подготовку. Ведь заключительные экзамены - это не только проверка знаний, но и путевка в жизнь. Мы с коллегами, безусловно, поддерживаем внесение дополнительных гарантий оплаты труда всем педагогам за проведение экзаменационных аттестаций».