Комитет по бюджету рекомендовал Пермской гордуме выделить дополнительные средства на вывоз снега

18:37 | 21.03.2019

На заседании комитета по бюджету и налогам было принято решение рекомендовать Пермской городской Думе направить дополнительное финансирование в 2019 году в размере 9,7 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог третьей категории. Отметим, что ранее администрация запрашивала 22 млн руб. Кроме того, планируется увеличение финансирования в 2020 году на 33,7 млн руб, а в 2021 почти на 42 млн на содержание и ремонт автомобильных дорог.



В этом году в городе зафиксированы самые сильные снегопады за прошедшие 24 года. Объемы вывезенного снега по состоянию на март уже превысили 1 миллион кубометров. Для предотвращения подтопления в период активного таяния снега идет системная подготовительная работа, и в рамках дополнительного финансирования снег будет вывезен со многих улиц в Перми. Районные администрации, городская административно-техническая инспекция в ежедневном режиме контролируют уборку улично-дорожной сети и придомовых территорий. При выявлении нарушений в адрес подрядчиков и управляющих организаций направляются требования об их устранении. В случае отсутствия реакции в установленный срок применяются штрафные санкции.



«У экспертов были замечания о неправомерности выделения названных средств из-за отсутствия финансово-экономических обоснований к проекту решения. До комитета были проведены ряд встреч на площадках администрации. По результатам подготовлено решение комитета, которое предусматривает сокращение потребности в 2019 году по расходам на вывоз снега на 12,4 млн руб. и направление этих средств на исполнение судебных решений. Оставшиеся 9,7 млн подтверждены расчетами, и мы их можем принять. По остальным суммам мы приняли положительное решение, но с рекомендательным пунктом. До 5 июля необходимо внести изменения в Правила расчета размера ассигнований бюджета города Перми на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, и тогда эти суммы будут выделены справедливо», - сказала председатель комитета Наталья Мельник. Она отметила внимательный подход экспертов к документам и работу первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина по организации необходимых совещаний.



«Эксперты четко и системно оценили целесообразность финансирования работ. Хочу подчеркнуть, что в последнее время мы большое внимание уделяем вопросам обоснованности и законности принимаемых решений. Деньги были убраны, потому что наша нормативная база сегодня запрещает нам некоторые виды финансирования, касающиеся дорог четвертой категории. Соответственно, назревает необходимость актуализации нормативной базы. Также были убраны те работы, которые невозможно будет проконтролировать», - пояснил Дмитрий Малютин.