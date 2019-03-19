Из бюджета Пермского края направят по 80 млн рублей ежегодно на подарки новорожденным

18:25 | 21.03.2019

21 марта депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении поправки в бюджет. В частности, они предполагают финансирование акции «Подарок новорожденному».



Акция организована в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации. Она направлена на обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей для семей с новорожденными детьми. Расходы на нее составят 80 млн рублей ежегодно.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что подарки в крае начнут выдавать с 1 июня, их смогут получить семьи, где появились малыши с января 2019 года. В этом году ожидается появление не менее 27 тысяч маленьких прикамцев.



По словам главы региона, самый сложный вопрос – это наполнение подарка, поэтому важно обсудить и принять его вместе с жителями, будущими родителями. Сейчас обсуждения реализации акции «Подарок новорожденному» проходят как в краевой столице, так и в территориях. Например, наполнение подарка и механизм его получения обсудили и на первом в этом году заседании Лиги председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС).