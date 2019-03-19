С начала года в Прикамье на полигонах утилизировано более 100 тысяч тонн мусора

18:11 | 21.03.2019

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (бытовым мусором) «Теплоэнерго» подвел итоги работы с начала года. За это время утилизировано более 100 тысяч тонн мусора. Только за февраль на полигоны Прикамья отправлено 52 тысячи тонн отходов. Один из самых крупных полигонов края, в д. Софроны, в феврале принял 16 тысяч тонн мусора. Сюда привозят отходы из города Перми и поселений Пермского района.



За 2 месяца количество точек сбора мусора увеличилось в 3 раза. Сейчас их в регионе порядка 17 тысяч, и количество продолжает расти. При этом все отходы с точек сбора поступают на лицензированные полигоны, включенные в территориальную схему.



«Основная задача первого этапа работы в сфере ТКО – максимальный охват территории Пермского края. Отходы должны вывозиться из каждого населенного пункта. Другая важная задача – обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО. В течение 2019 года муниципалитеты получат средства на обустройство площадок в рамках проекта по формированию комфортной городской среды», – поясняет и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын.



Региональный оператор приступил к работе в январе 2019 года, тогда же услуга по обращению с ТКО перешла из жилищной в коммунальную. Одно из основных изменений связано с перестройкой системы. «Последние 20 лет никто не задумывался о системном подходе в обращении с ТКО. И то, что обращение с отходами превратилось в услугу, и появился единый подход — это серьезный шаг, который мы все оценим через несколько лет. Можно сказать, что с переходом на организацию коммунальной услуги и контролем за обращением ТКО Пермский край справился», — отметил директор по взаимодействию с государственными органами ассоциации операторов по обращению с отходами Пермского края Дмитрий Клещев.



В Прикамье выявлено около 700 несанкционированных свалок, которые ухудшали экологическую обстановку в регионе. Сейчас большая их часть занесена в реестр санитарной очистки территорий. Сфера обращения с отходами стала более прозрачной. Региональный оператор контролирует вывезенный объем мусора. Маршрут каждого автомобиля отслеживается с помощью систем GPS/ГЛОНАСС.



Региональный оператор напоминает, что основными препятствиями для уборки территории остаются нечищеные проезды к контейнерным площадкам и припаркованные автомобили. Закон возлагает обязанность содержать контейнерную площадку на собственника земельного участка (управляющие компании, ТСЖ, органы местного самоуправления). Для улучшения качества услуги и организации бесперебойного обслуживания жители вправе перейти на прямые платежи. Это уже сделали жители 4111 домов Пермского края.