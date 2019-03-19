В Прикамье выплаты пенсий по новому порядку начнутся уже в мае

17:57 | 21.03.2019

Выплаты пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума начнутся уже с мая 2019 года, сообщает Отделение пенсионного фонда России по Пермскому краю. Изменения коснутся 67 тысяч неработающих пенсионеров.



Реализовывать инициативу начнут до корректировки федерального бюджета: средства Пенсионного фонда России позволяют начать выплату пенсий по новому порядку уже в мае, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Также он добавил, что в апреле осуществят перерасчет, а в мае приступят непосредственно к выплатам.



Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил проводить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера. В начале марта на внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели проект постановления в поддержку Федерального закона «O внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи».



«Президент поставил задачу не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост», — отметил ранее глава Прикамья Максим Решетников. По словам губернатора, законопроект позволит сначала довести общую сумму доходов пенсионеров до прожиточного минимума, а затем провести индексацию пенсий. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера.



Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может остаться прежним.



Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.



Отметим, новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. При этом пенсионерам не придется составлять заявления и собирать справки, так как все выплаты проведут автоматически.